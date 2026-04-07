7 Апреля 2026
"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным

7 Апреля 2026 05:01
"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным

Когда "Реал" и "Бавария" встречаются в Лиге чемпионов, это всегда больше, чем просто матч - это столкновение истории, доминирования и европейской элиты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на euro-football.ru, это противостояние по праву считается одним из самых знаковых в истории турнира. В Испании его называют "Класико Европео", а в Германии - "Европейский классикер". В нынешнем сезоне два гранда вновь встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов, продолжив одну из самых ярких историй европейского футбола.

Интересно, что, несмотря на статус самой частой дуэли в истории турнира, "Реал" и "Бавария" ни разу не играли друг с другом в финале. За 28 официальных матчей мадридцы одержали 13 побед, мюнхенцы - 11, еще четыре встречи завершились вничью. Однако сухая статистика не отражает всей глубины этого противостояния, наполненного драмой, скандалами и великими моментами.

Одним из самых памятных эпизодов стало противостояние в полуфинале сезона-2023/24. После ничьей 2:2 в первом матче "Реал" считался фаворитом, однако "Бавария" повела на "Сантьяго Бернабеу" после гола Альфонсо Дэвиса. Команда Карло Анчелотти оказалась на грани вылета, но выход Хоселу на 81-й минуте перевернул игру. Нападающий сначала сравнял счет, а затем в добавленное время оформил сенсационный камбэк, отправив "Реал" в финал, где мадридцы обыграли "Боруссию" Дортмунд (2:0) и завоевали очередной титул.

Еще ранее, в четвертьфинале сезона-2016/17, блистал Криштиану Роналду. После победы 2:1 в Мюнхене "Реал" столкнулся с серьезным сопротивлением дома. Роберт Левандовски открыл счет, затем автогол Серхио Рамоса восстановил равновесие по сумме двух матчей, и игра перешла в дополнительное время. Там Роналду оформил хет-трик, забив трижды в течение семи минут и выведя свою команду в полуфинал. В том сезоне "Реал" также стал победителем турнира, обыграв "Ювентус" (4:1).

Не менее ярким был полуфинал сезона-2013/14. После победы 1:0 дома "Реал" отправился в Мюнхен и устроил настоящую футбольную демонстрацию. Серхио Рамос оформил дубль уже к 20-й минуте, а Криштиану Роналду добавил еще два мяча, установив итоговый счет 4:0. Общий результат 5:0 стал одним из самых впечатляющих в истории противостояния. В финале того сезона мадридцы обыграли "Атлетико" и завоевали долгожданный десятый Кубок чемпионов.

Очередная глава этого великого противостояния будет написана уже в ближайшее время - первый матч 1/4 финала пройдет в Мадриде.

