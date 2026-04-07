Рафинья поддержит команду из раздевалки в матче Лиги чемпионов

В среду "Барселона" проведет домашний матч против "Атлетико" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, вингер каталонцев Рафинья не сможет помочь команде на поле из-за травмы, полученной в расположении сборной Бразилии.

Тем не менее бразилец будет находиться с командой в раздевалке и намерен поддержать партнеров в роли лидера. Отмечается, что после травмы игрок с разрешения главного тренера Ханса-Дитера Флика некоторое время провел в Бразилии с семьей, однако уже вернулся в Барселону.

Добавим, что в последнем матче чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетико" на выезде со счетом 2:1.