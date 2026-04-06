6 Апреля 2026 22:59
"Реал" разочарован Камавингой

Мадридский "Реал" может расстаться с полузащитником Эдуарду Камавингой в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, "сливочные" готовы рассмотреть продажу 23-летнего француза в случае поступления выгодного предложения. В клубе недовольны тем, что игрок не смог в полной мере реализовать свой потенциал, и больше не считают его неприкосновенным.

По информации источника, Камавинга сейчас ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в "Реале", а наиболее вероятным вариантом для него является переход в один из клубов английской Премьер-лиги.

Напомним, полузащитник присоединился к мадридскому клубу в августе 2021 года за 40 миллионов евро, подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

İdman.Biz
