Месут Озил в третий раз стал отцом - ФОТО

Чемпион мира по футболу Месут Озил и его супруга Амине Гюльше празднуют рождение третьего ребенка. Радостной новостью бывший футболист поделился на своих страницах в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, у пары родилась дочь, которой дали имя Элиза. Новорожденная стала третьим ребенком в семье — чета уже воспитывает двух дочерей, Эду и Элу. Озил опубликовал фотографию с младенцем, сопроводив ее словами благодарности.

Напомним, что Месут Озил официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 2023 году в возрасте 34 лет. Последним клубом в послужном списке игрока, выступавшего за такие гранды, как "Реал" и "Арсенал", стал турецкий "Истанбул Башакшехир". В настоящее время титулованный хавбек сосредоточен на семейной жизни и собственных бизнес-проектах.

