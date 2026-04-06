"Ливерпуль" может уволить Арне Слота после разгрома от "Манчестер Сити"

6 Апреля 2026 14:28
Боссы английского "Ливерпуля" созвали срочную встречу для обсуждения дальнейшей работы главного тренера команды Арне Слота. Поводом для радикальных мер послужило сокрушительное поражение "красных" в последнем туре чемпионата от "Манчестер Сити" со счетом 0:4.

Как сообщает İdman.Biz, кредит доверия к нидерландскому менеджеру практически исчерпан. По данным источников, единственным условием, при котором Слот сохранит свой пост на следующий сезон, является попадание команды в зону Лиги Чепионов УЕФА. В противном случае руководство клуба намерено отправить специалиста в отставку сразу после завершения текущей кампании.

На данный момент ситуация в турнирной таблице выглядит для мерсисайдцев тревожной. После 31 тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" имеет в своем активе 49 очков и занимает лишь пятую строчку. Учитывая плотность результатов в верхней части таблицы, любая осечка в оставшихся матчах может окончательно лишить команду шансов на главный еврокубковый турнир и привести к смене тренерского штаба.

İdman.Biz
