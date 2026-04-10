В Мингячевире прошел семинар для тренеров по плаванию - ФОТО

В Мингячевире состоялся семинар для тренеров по плаванию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, мероприятие прошло в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" при совместной организации министерства и Федерации плавания Азербайджана.

Семинар был проведен в рамках проекта "Учимся плавать" и охватил тренеров, которые в дальнейшем будут работать по единой методике обучения. Отмечается, что программа обучения проходила с 8 по 10 апреля и завершилась успешно.

После завершения курса участники начали проводить занятия для школьников, применяя единый подход к обучению плаванию. Такая система направлена на формирование общей методологической базы по всей стране и внедрение единых стандартов подготовки.

В семинаре приняли участие 58 тренеров из различных регионов республики. Занятия проводил главный тренер сборной Азербайджана по плаванию, швейцарский специалист Лука Габрило.

Тренерам, успешно завершившим программу, были вручены соответствующие сертификаты.