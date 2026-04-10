Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Вратарь футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин получил гражданство и паспорт Норвегии. Эту информацию подтвердил норвежский вещатель NRK со ссылкой на официальные документы.

На текущий момент 30-летний футболист обладает паспортами четырех стран: России, Израиля, Великобритании и Норвегии. Получение норвежского гражданства открывает Хайкину путь в национальную сборную Норвегии перед чемпионатом мира — 2026.

Ранее голкипер вызывался в сборную России и находился в запасе во время матчей отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, но не провел на поле ни одной минуты. Согласно регламенту ФИФА, отсутствие официальных матчей за одну сборную позволяет игроку сменить футбольное гражданство. Главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен ранее подтверждал заинтересованность в услугах Хайкина после завершения процесса натурализации.

В марте 2026 года Никита Хайкин продлил контракт с "Буде-Глимт" до лета 2027 года.