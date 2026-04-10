"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО

Стали известны основные условия, по которым будет определен обладатель "Золотого мяча" (Ballon d'Or) в 2026 году. В новой системе оценки акцент смещается с общей статистики на значимость действий футболиста в решающие моменты сезона.
Как сообщает İdman.Biz, судьбу награды определят четыре ключевых критерия:
Командные достижения и титулы
Победы в Лиге чемпионов и национальных первенствах остаются фундаментом оценки. Особое значение будет иметь выступление на предстоящем ЧМ-2026 — успех на мундиале может стать решающим фактором.
Индивидуальный уровень и влияние на игру
Личные показатели (голы и передачи) больше не являются самоцелью. Жюри оценит способность игрока менять ход матча, созидательные навыки и лидерство на поле.
Профессионализм и "фэйр-плей"
Поведение игрока за пределами поля, дисциплина и уважение к сопернику учитываются как дополнительные показатели. Имидж футболиста без скандалов станет преимуществом.
Выступление в больших матчах
Это важнейшее новшество 2026 года. Статистика, набранная в играх против аутсайдеров, будет иметь второстепенное значение. Главным станет перформанс в матчах против топ-соперников под максимальным давлением.
На данный момент главными претендентами на награду в 2026 году считаются Харри Кейн ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Реал") и Майкл Олисе ("Бавария").
