"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО

Стали известны основные условия, по которым будет определен обладатель "Золотого мяча" (Ballon d'Or) в 2026 году. В новой системе оценки акцент смещается с общей статистики на значимость действий футболиста в решающие моменты сезона.

Как сообщает İdman.Biz, судьбу награды определят четыре ключевых критерия:

Командные достижения и титулы

Победы в Лиге чемпионов и национальных первенствах остаются фундаментом оценки. Особое значение будет иметь выступление на предстоящем ЧМ-2026 — успех на мундиале может стать решающим фактором.

Индивидуальный уровень и влияние на игру

Личные показатели (голы и передачи) больше не являются самоцелью. Жюри оценит способность игрока менять ход матча, созидательные навыки и лидерство на поле.

Профессионализм и "фэйр-плей"

Поведение игрока за пределами поля, дисциплина и уважение к сопернику учитываются как дополнительные показатели. Имидж футболиста без скандалов станет преимуществом.

Выступление в больших матчах

Это важнейшее новшество 2026 года. Статистика, набранная в играх против аутсайдеров, будет иметь второстепенное значение. Главным станет перформанс в матчах против топ-соперников под максимальным давлением.

На данный момент главными претендентами на награду в 2026 году считаются Харри Кейн ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Реал") и Майкл Олисе ("Бавария").