Эльнур Човдаров: "Нахожусь в Осло и прохожу стажировку в "Валеренга"

Тренер сборной Азербайджана по футболу Эльнур Човдаров проходит стажировку в норвежском клубе "Валеренга" в рамках программы обучения на лицензию UEFA Pro.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, специалист поделился подробностями своей поездки и впечатлениями от работы в одном из ведущих клубов Норвегии.

"С 5 апреля я нахожусь в Осло и прохожу стажировку в клубе "Валеренга". Это один из самых известных и исторических клубов страны. В городе проживает около 500 тысяч человек, и футбол здесь действительно любят. Я посетил матч с "Викингом" 6 апреля - атмосфера на стадионе была впечатляющей, в дни игр город буквально меняется", - отметил Човдаров.

Он пояснил, что стажировка связана с требованиями программы UEFA Pro, в рамках которой необходимо получить практический опыт как в академии, так и в основной команде.

"Для получения лицензии необходимо проходить практику и в академии, и в основной команде. Академический этап я уже прошел в прошлом году в "Реал Бетис", поэтому сейчас работаю с первой командой "Валеренга". По этой причине я не изучал подробно структуру академии клуба", - заявил специалист.

Човдаров также отметил, что в Норвегии хорошо знакомы с азербайджанским футболом, особенно с выступлениями "Карабах" на международной арене.

"Я общался с представителями клуба, и они знают азербайджанские команды, особенно "Карабах". Они следили за выступлениями клуба в еврокубках. Если сравнивать инфраструктуру, то у "Валеренга" и "Карабах" уровень примерно сопоставимый", - подчеркнул он.