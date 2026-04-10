10 Апреля 2026
10 Апреля 2026 13:44
Роналду: "Все мои голы зафиксированы на видео"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал заявление о своих дальнейших целях в карьере. Португальский форвард подчеркнул, что его приоритетом остается достижение отметки в 1000 забитых мячей, при этом он намерен обеспечить полную прозрачность своей статистики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, 41-летний футболист акцентировал внимание на наличии видеозаписей всех своих голов в качестве главного аргумента в споре о лучших бомбардирах в истории. "Все мои голы есть на видео, у меня есть доказательства. Я уважаю легенд, но у меня будут подтверждения", — заявил Роналду.

На текущий момент португалец продолжает выступать в Про-лиге Саудовской Аравии и остается в числе главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата.

