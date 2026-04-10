Экс-игрок "Нефтчи" планирует обновить мировой рекорд

10 Апреля 2026 12:35
Бывший полузащитник бакинского "Нефтчи" Кейсуке Хонда, выступавший за клуб в сезоне 2020/2021, переходит в чемпионат Сингапура. 39-летний футболист подписал контракт с клубом "Джуронг" (ранее известным как "Альбирекс Ниигата Сингапур").

Как сообщает İdman.Biz, основной целью этого трансфера является установление достижения для Книги рекордов Гиннесса. Хонда намерен стать футболистом, забивавшим голы в высших лигах самого большого количества стран. На данный момент в его карьере значатся чемпионаты десяти государств: Японии, Нидерландов, России, Италии, Мексики, Австралии, Бразилии, Азербайджана, Литвы и Бутана.

Особый этап карьеры японца связан с Азербайджаном. В 2021 году Хонда присоединился к "Нефтчи" и в том же сезоне стал победителем Премьер-лиги. В составе бакинского клуба полузащитник провел восемь официальных матчей, в которых забил два мяча.

Ранее Кейсуке Хонда также имел краткосрочный опыт в португальском "Портимоненсе" и в течение пяти лет занимал пост главного тренера национальной и молодежной сборных Камбоджи.

