6 Апреля 2026 11:27
Мирча Луческу введен в искусственную кому

Легендарный футбольный тренер Мирча Луческу находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После резкого ухудшения самочувствия врачи приняли решение ввести 80-летнего специалиста в состояние искусственной комы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Digi Sport, румынский наставник потерял сознание в расположении национальной сборной, после чего был экстренно госпитализирован. Первоначально предполагалось, что Луческу выпишут 3 апреля, однако его состояние внезапно ухудшилось, что потребовало перевода в отделение интенсивной терапии.

"Он не реагирует на происходящее. Будем надеяться, что все будет хорошо, дай бог. Он не может говорить, находится в искусственной коме. Я просто посмотрел на него и больше ничего не могу добавить", — передает слова директора Федерации футбола Румынии Михая Стойкицэ издание Digi Sport.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии, с которой он пытался пробиться на чемпионат мира. Путь команды прервался 26 марта в стыковом матче против Турции, где румыны уступили со счетом 0:1. Бывший тренер "Зенита", "Шахтера", "Динамо" Киев и ряда турецких грандов является одним из самых титулованных специалистов в истории мирового футбола, имея в активе 35 трофеев. На данный момент медицинский персонал Бухарестской университетской больницы продолжает бороться за жизнь прославленного тренера.

İdman.Biz
