Кристиан Киву: "Интер" становится более зрелым и стремится доминировать"

Миланский футбольный клуб "Интер" укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А одержав уверенную победу над "Ромой". Встреча завершилась со счетом 5:2, при этом решающее преимущество "нерадзурри" обеспечили себе во втором тайме, реализовав установку тренера на агрессивное доминирование.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN Italia, главный тренер миланцев Кристиан Киву выразил удовлетворение игрой своих подопечных и возвращением в строй лидеров.

"Я очень рад возвращению Лаутаро, рад видеть, как Маркус Тюрам забивает и отдает голевую передачу, как забивает Барелла, как отлично играет Дензел Думфрис, а также Диуф и Фраттези", — заявил специалист. Киву подчеркнул, что команда выполнила задачу, поставленную в перерыве: правильно начать вторую половину встречи и довести матч до логического завершения.

Особое внимание наставник уделил психологическому росту коллектива. По мнению Киву, "Интер" перестал допускать ошибки, характерные для предыдущих туров.

"По тому, что происходит на поле, видно, что команда становится более зрелой. В последних матчах были колебания, когда мы пытались удержать счет, хотя не должны были этого делать. Сегодня во втором тайме мы вышли с правильным настроем — стремились доминировать и добить игру", — добавил тренер.

На данный момент "Интер" продолжает удерживать первую строчку в чемпионате в решающей стадии сезона.