6 Апреля 2026
Кристиан Киву: "Интер" становится более зрелым и стремится доминировать"

6 Апреля 2026 11:11
Миланский футбольный клуб "Интер" укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А одержав уверенную победу над "Ромой". Встреча завершилась со счетом 5:2, при этом решающее преимущество "нерадзурри" обеспечили себе во втором тайме, реализовав установку тренера на агрессивное доминирование.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN Italia, главный тренер миланцев Кристиан Киву выразил удовлетворение игрой своих подопечных и возвращением в строй лидеров.

"Я очень рад возвращению Лаутаро, рад видеть, как Маркус Тюрам забивает и отдает голевую передачу, как забивает Барелла, как отлично играет Дензел Думфрис, а также Диуф и Фраттези", — заявил специалист. Киву подчеркнул, что команда выполнила задачу, поставленную в перерыве: правильно начать вторую половину встречи и довести матч до логического завершения.

Особое внимание наставник уделил психологическому росту коллектива. По мнению Киву, "Интер" перестал допускать ошибки, характерные для предыдущих туров.

"По тому, что происходит на поле, видно, что команда становится более зрелой. В последних матчах были колебания, когда мы пытались удержать счет, хотя не должны были этого делать. Сегодня во втором тайме мы вышли с правильным настроем — стремились доминировать и добить игру", — добавил тренер.

На данный момент "Интер" продолжает удерживать первую строчку в чемпионате в решающей стадии сезона.

İdman.Biz
Новости по теме

Тренер "Коламбус Крю" оценил дебют Наримана Ахундзаде
11:42
Азербайджанский футбол

Тренер "Коламбус Крю" оценил дебют Наримана Ахундзаде

Хенрик Ридстрем объяснил, почему форвард получил мало времени

Мирча Луческу введен в искусственную кому
11:27
Мировой футбол

Мирча Луческу введен в искусственную кому

80-летний специалист не реагирует на происходящее после госпитализации в Бухарестскую университетскую больницу
Роналдиньо: "Десятый номер "Барселоны" в надежных руках"
10:56
Мировой футбол

Роналдиньо: "Десятый номер "Барселоны" в надежных руках"

Легендарный бразилец, передавший эстафету Лионелю Месси, уверен, что главная футболка клуба оказалась у игрока экстра-класса
Игроки сборной ДР Конго получат внедорожники и землю за выход на ЧМ-2026
10:26
Мировой футбол

Игроки сборной ДР Конго получат внедорожники и землю за выход на ЧМ-2026

Президент страны Феликс Чисекеди официально объявил о масштабном вознаграждении

Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"
10:12
Мировой футбол

Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"

Тренер назвал ключевые моменты матча в Серии А
Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"
09:45
Мировой футбол

Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"

Венсан Компани стоит перед сложным выбором состава на первый четвертьфинал Лиги чемпионов

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах