Игроки сборной ДР Конго получат внедорожники и землю за выход на ЧМ-2026

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди официально объявил о масштабном вознаграждении для футболистов и тренерского штаба национальной команды. Поводом для такого решения стал исторический успех сборной — первый за последние 52 года выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в честь успешной квалификации на мундиаль 2026 года глава государства распорядился выделить каждому представителю команды новые автомобили марки Jeep, а также обеспечить крупные денежные выплаты. Помимо этого, игрокам и тренерам будут переданы в собственность большие земельные участки. Сборная ДР Конго (ранее выступавшая как Заир) не принимала участия в мировых первенствах с 1974 года, и нынешнее достижение в отборочном цикле к турниру, который пройдет в США, Канаде и Мексике, признано событием государственной важности.

Чисекеди подчеркнул, что эти щедрые подарки являются признанием заслуг команды перед нацией и благодарностью за проделанную работу. Официальная церемония награждения, на которой футболистам вручат ключи от машин и документы на землю, должна состояться в Киншасе. Таким образом руководство страны намерено дополнительно мотивировать коллектив перед стартом главного футбольного турнира планеты.