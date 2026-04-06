6 Апреля 2026
Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"

6 Апреля 2026 09:45
Мюнхенская "Бавария" прибыла в Мадрид, где завтра вечером в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с местным "Реалом". Главный тренер немецкого гранда Венсан Компани сталкивается с серьезными кадровыми дилеммами перед этим решающим противостоянием.

Как сообщает İdman.Biz, основной темой для обсуждения остается физическая форма бомбардира команды Харри Кейна. Форвард, пропустивший матчи сборной Англии и последнюю победу мюнхенцев над "Фрайбургом" (3:2) из-за травмы, до сих пор не восстановился на сто процентов. Несмотря на сдержанный оптимизм Компани, существует вероятность, что место на острие атаки займет Николас Джексон.

В стартовый состав "Баварии" ожидается возвращение Майкла Олисе, Конрада Лаймера и Дайота Упамекано, которым был предоставлен отдых в последнем туре Бундеслиги. Это может означать перевод Тома Бишофа и Мин-Дже Кима на скамейку запасных. В средней линии прогнозируется выход проверенного дуэта Леона Горецки и Йозуа Киммиха, а на флангах нападения свои позиции должны сохранить Луис Диас и Серж Гнабри.

Оборонительная линия во главе с вратарем Мануэлем Нойером, а также защитниками Джонатаном Та и Йосипом Станишичем, на данный момент выглядит безальтернативной. Напомним, что мюнхенский клуб пробился в эту стадию турнира после феноменальной победы над "Аталантой" с общим счетом 10:2 по сумме двух встреч.

Предполагаемый состав "Баварии":

Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайот Упамекано, Джонатан Та, Йосип Станишич, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри, Николас Джексон (Харри Кейн).

