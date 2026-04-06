Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил готовность отпустить главного тренера команды Антонио Конте в сборную Италии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба не планирует препятствовать его возможному назначению в сборную. Действующее трудовое соглашение специалиста с "Наполи" рассчитано до 2027 года.

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год. Под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года. В минувшем сезоне "Наполи" вместе с Конте стал чемпионом Италии.

После поражения от Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 должность главного тренера сборной Италии освободил Дженнаро Гаттузо. Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.