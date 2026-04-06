6 Апреля 2026
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

6 Апреля 2026 02:00
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Актер Мэттью Макконахи, который является совладельцем "Остина" из МЛС, в соцсетях обратился к президенту "Интер Майами" Дэвиду Бекхэму перед матчем команд, который завершился со счетом 2:2.

"Мистер Бекхэм! Сегодня "Остин" посетит Майами для небольшой вечеринки на вашем поле. Я хотел бы искренне поблагодарить вас: хоть вы и не создали футбол в нашей стране, но сделали многое для его развития. Перейдя в "Лос-Анджелес Гэлакси" [в 2007 году], вы укрепили позиции МЛС, превратив каждый матч в настоящее событие и сделав эту лигу элитной. Спасибо!

Теперь вы находитесь в Майами, выполняя похожую миссию в ином статусе — снимаю шляпу! Пишу вам, поскольку мой клуб "Остин" вместе с его "черно-зелеными" болельщиками движется к вашему розовому морю, чтобы испортить вам вечеринку. Поэтому мне нужно, чтобы вы и ваш друг Лео [Месси] нашли для нас место.

Взор всего мира прикован к нам на фоне приближающегося лета. Мы, жители столицы Техаса, хотим заглянуть к вам, чтобы заложить еще один краеугольный камень футбола в Северной Америке на глазах у всего мира. Увидимся!" — приводит İdman.Biz публикацию актера.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

İdman.Biz
