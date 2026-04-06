"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Интер" дома победил "Рому" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 5:2.

Дубль у хозяев оформил Лаутаро Мартинес (1-я и 52-я минуты). Еще по голу забили Хакан Чалханоглу (45+2-я), Маркус Тюрам (55-я) и Николо Барелла (63-я).

У римлян отличились Джанлука Манчини (40-я) и Лоренцо Пеллегрини (70-я).

"Интер" (72 очка) прервал серию из трех матчей без побед и продолжает лидировать в Серии А. "Рома" с 54 очками идет шестой в турнирной таблице.

22:54

"Торино" в гостях обыграл "Пизу" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил Че Адамс.

"Торино" (36 очков) поднялся на 12-е место в Серии А. "Пиза" с 18 очками остается последней в турнирной таблице.

19:04

"Болонья" на выезде победила "Кремонезе" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 2:1.

По голу у гостей забили Жоау Мариу (3-я минута) и Джонатан Роу (16-я). Оба раза голевой передачей отметился защитник Хуан Миранда.

Хозяева отыграли один мяч в концовке, на 90+1-й минуте с пенальти отличился Федерико Бонаццоли.

"Болонья" (45 очков) поднялась на восьмое место в Серии А. "Кремонезе" с 27 очками идет 17-м в турнирной таблице.