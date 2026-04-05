"Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в стамбульском дерби - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 28-м туре чемпионата Турции "Фенербахче" обыграл "Бешикташ" в стамбульском дерби — 1:0.

Победный гол 90+11-й с пенальти забил Керем Актюркоглу. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Эммануэля Агбаду против Доржеле Нене, при этом арбитр Ясин Кол принял решение без видеоповтора.

Победа позволила команде Доменико Тедеско набрать 63 очка и подняться на второе место, опередив "Трабзонспор". Лидирует в Суперлиге "Галатасарай" (64 балла), а "Бешикташ" с 52 очками идет четвертым.

Еще в одном матче дня "Антальяспор" разгромил "Эюпспор" - 3:0.

17:57

В матче 28-го тура чемпионата Турции "Самсунспор" на своем поле принял "Коньяспор".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Эниса Барди с пенальти. "Самсунспор" ответил перед перерывом - отличился Карло Холсе. Во втором тайме он же на 72-й минуте вывел хозяев вперед, однако уже через семь минут Блаж Крамер восстановил равновесие.

В концовке матча "Самсунспор" получил шанс вырвать победу, заработав пенальти. При этом в составе "Коньяспора" Адама Нгаало был удален за вторую желтую карточку. Однако на 90+3-й минуте Оливье Нтчам не смог реализовать одиннадцатиметровый, и счет остался прежним.

После этого матча "Самсунспор" набрал 36 очков, а "Коньяспор" - 31. В следующем туре "Самсунспор" сыграет с "Ризеспором", а "Коньяспор" встретится с "Фатих Карагюмрюком".

В параллельном матче "Фатих Карагамрук" дома обыграл "Ризеспор" - 2:1.