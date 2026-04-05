"Барселона" отказалась продавать полузащитника в "ПСЖ"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг попал в сферу интересов "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на, парижский клуб предложил за трансфер нидерландца 55 миллионов евро с выплатой в рассрочку, однако каталонцы ответили отказом.

По информации источника, "Барселона" готова рассмотреть продажу игрока только за 70 миллионов евро и при условии единовременной выплаты.

Де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года, когда перешел из "Аякса" за 86 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, отметившись одним голом и семью результативными передачами.