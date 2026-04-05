Сон оформил четыре ассиста за 19 минут в матче МLS

В матче МLS "Лос-Анджелес" разгромил "Орландо Сити" со счетом 6:0.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий Сон Хын Мин стал одним из главных героев встречи. 33-летний футболист отметился сразу четырьмя результативными передачами.

Примечательно, что все ассисты южнокорейца уместились в промежутке с 20-й по 39-ю минуту. В трех эпизодах после его передач отличился Денис Буанга.

На 58-й минуте при счете 5:0 оба игрока были заменены.

Сон Хын Мин перешел в "Лос-Анджелес" в августе прошлого года из "Тоттенхэма" за рекордные для МЛС 22 млн евро. В текущем сезоне он возглавляет список лучших ассистентов лиги, записав на свой счет шесть голевых передач в шести матчах.