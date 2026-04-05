Месси забил исторический гол головой на новом стадионе "Интер Майами" - ВИДЕО

В MLS состоялся матч, в котором "Интер Майами" принял "Остин" на своем новом стадионе.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась вничью со счетом 2:2, однако вошла в историю клуба благодаря Лионелю Месси. Аргентинец стал автором первого гола "Интер Майами" на новой арене, поразив ворота соперника ударом головой.

Счет в матче открыли гости: на шестой минуте отличился Гильерме. Уже на 10-й минуте Месси сравнял счет. Во втором тайме "Остин" вновь вышел вперед благодаря голу Джейдена Нельсона, однако на 81-й минуте Луис Суарес установил окончательный результат.

Этот момент стал символичным началом новой эпохи для клуба, однако победу команда добыть не смогла. В концовке встречи Суарес, вышедший на замену, спас "Интер Майами" от поражения, отличившись всего через восемь минут после появления на поле.