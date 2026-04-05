Гвардиола впервые в карьере трижды подряд обыграл "Ливерпуль"

Вчера, 4 апреля на стадионе "Этихад" состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии сезона 2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:0. Хет-трик в составе хозяев оформил Эрлинг Холанд, отличившийся на 39-й, 45+2-й и 57-й минутах, еще один мяч забил Семеньо на 50-й минуте.

Эта победа стала для команды третьей подряд над "Ливерпулем" в текущем сезоне. Ранее "Сити" дважды обыграл мерсисайдцев в рамках Премьер-лиги со счетом 2:1 и 3:0.

Для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы это первый случай в карьере, когда его команда трижды подряд обыграла "Ливерпуль" вне зависимости от турнира.

Следующий матч в АПЛ "Манчестер Сити" проведет 12 апреля в гостях против "Челси".