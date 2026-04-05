Паоло Мальдини может возглавить Федерацию футбола Италии

Бывший футболист "Милана" Паоло Мальдини может стать президентом Федерации футбола Италии (FIGC), сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Stampa.

Прежний руководитель FIGC Габриэле Гравина ушел с поста по собственному желанию. Выборы президента состоятся 22 июня, кандидатуры должны быть утверждены за 40 дней до выборов.

Сборная Италии проиграла команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 по пенальти) в финале европейского отбора на чемпионат мира‑2026. Итальянские футболисты пропустят третий чемпионат мира подряд.

В 2018–2019 годах Мальдини занимал должность директора по развитию сборной Италии, затем стал техническим директором и был уволен в июне 2023 года.

Мальдини является рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Италии (647). В составе "Милана" он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз — Кубок страны, по пять раз — Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Мальдини является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в составе сборной Италии.