6 Апреля 2026
RU

Паоло Мальдини может возглавить Федерацию футбола Италии

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2026 09:35
48
Паоло Мальдини может возглавить Федерацию футбола Италии

Бывший футболист "Милана" Паоло Мальдини может стать президентом Федерации футбола Италии (FIGC), сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Stampa.

Прежний руководитель FIGC Габриэле Гравина ушел с поста по собственному желанию. Выборы президента состоятся 22 июня, кандидатуры должны быть утверждены за 40 дней до выборов.

Сборная Италии проиграла команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 по пенальти) в финале европейского отбора на чемпионат мира‑2026. Итальянские футболисты пропустят третий чемпионат мира подряд.

В 2018–2019 годах Мальдини занимал должность директора по развитию сборной Италии, затем стал техническим директором и был уволен в июне 2023 года.

Мальдини является рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Италии (647). В составе "Милана" он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз — Кубок страны, по пять раз — Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Мальдини является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в составе сборной Италии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче