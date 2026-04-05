6 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2026 00:30
73
Уволенный из сборной Италии Спаллетти высказался о непопадании команды на ЧМ-2026

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший сборную Италии, прокомментировал невыход "Скуадры адзурры" на чемпионат мира 2026 года. Ранее итальянская команда уступила сборной Боснии и Герцеговины в финальном матче отбора на первенство мира со счетом 1:1, 1:4 пен.

"Очевидно, что те, кто прошел квалификацию, вернулись в команду более счастливыми, а те, кто не прошел, разочарованы. Я знаю всех и то, сколько любви и страсти они вложили в это. Мне грустно из-за случившегося, но я также надеюсь, что люди прислушаются к советам и начнут правильно выстраивать будущее.

Нам нужно спросить себя, действительно ли нам важно извлекать выгоду из талантов. Сейчас в итальянском футболе много иностранных владельцев, и это хорошо, но мы должны спросить себя, хотят ли они максимально использовать потенциал итальянских игроков. Также правильно будет искать лучших игроков в других странах.

Думаю, что до сих пор [есть] много матерей, рожающих таких же талантов, как Баджо, Тотти, Дель Пьеро и Каннаваро, и мы должны быть в состоянии использовать эти таланты", — приводит слова Спаллетти İdman.Biz со ссылкой на Football Italia.

Напомним, Спаллетти был уволен из сборной Италии после двух стартовых матчей отбора на ЧМ-2026. В них Италия проиграла Норвегии (0:3) и победила Молдавию (2:0). Вместо него национальную команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

İdman.Biz
Тэги:

