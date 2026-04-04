Экс-игрок "Челси" Оскар завершил карьеру в 34 года

Бывший полузащитник сборной Бразилии Оскар, выступавший за "Сан-Паулу", завершил карьеру в возрасте 34 лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт "Сан-Паулу".

"Я хотел сделать больше для "Сан-Паулу", планировал играть и дальше. Думаю, у меня были и футбольные способности, и подходящий возраст, чтобы продолжить карьеру, но, к сожалению, так случилось. Теперь я собираюсь завершить карьеру и поддерживать "Сан-Паулу" как болельщик.

В "Сан-Паулу" завершаю карьеру, которая привела меня во многие точки мира. Я хотел бы поблагодарить каждого за неизменную любовь, всех болельщиков "Сан-Паулу", которые поддерживали меня с момента моего возвращения и в это трудное время, которое сейчас переживаю", — приводит слова Оскара пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, 11 ноября футболист потерял сознание во время планового медицинского осмотра в тренировочном центре, после чего у него диагностировали проблемы с сердцем.

Оскар играл за "Челси" с 2012 по 2017 год. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии. В послужном списке игрока также есть "Интернасьонал" и "Шанхай Порт". Он является воспитанником "Сан-Паулу".