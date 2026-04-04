Экс-игрок "Челси" Оскар завершил карьеру в 34 года

4 Апреля 2026 21:50
Бывший полузащитник сборной Бразилии Оскар, выступавший за "Сан-Паулу", завершил карьеру в возрасте 34 лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт "Сан-Паулу".

"Я хотел сделать больше для "Сан-Паулу", планировал играть и дальше. Думаю, у меня были и футбольные способности, и подходящий возраст, чтобы продолжить карьеру, но, к сожалению, так случилось. Теперь я собираюсь завершить карьеру и поддерживать "Сан-Паулу" как болельщик.

В "Сан-Паулу" завершаю карьеру, которая привела меня во многие точки мира. Я хотел бы поблагодарить каждого за неизменную любовь, всех болельщиков "Сан-Паулу", которые поддерживали меня с момента моего возвращения и в это трудное время, которое сейчас переживаю", — приводит слова Оскара пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, 11 ноября футболист потерял сознание во время планового медицинского осмотра в тренировочном центре, после чего у него диагностировали проблемы с сердцем.

Оскар играл за "Челси" с 2012 по 2017 год. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии. В послужном списке игрока также есть "Интернасьонал" и "Шанхай Порт". Он является воспитанником "Сан-Паулу".

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче