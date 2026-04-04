Азербайджанский депутат получил травму в финале турнира в Анталье - ВИДЕО

Азербайджанский депутат получил травму в финальном матче международного турнира в Анталье.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в решающей игре Турнира парламентов тюркского мира между командами Азербайджана и Турции.

На 20-й минуте встречи Камран Байрамов получил серьезное повреждение. После оказания медицинской помощи он был вынужден покинуть поле.

Матч завершился победой команды Турции со счетом 3:1. Голы забили Фатих Шахин (14), Октай Чанак (26) и министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак (60+2). В составе азербайджанской команды отличился Фарид Мамедгулузаде (49).

По итогам турнира команда Азербайджана заняла второе место, третьей стала команда Кыргызстана.

Отметим, что ранее азербайджанская команда уступила Кыргызстану (1:2) и обыграла Северный Кипр (3:0).