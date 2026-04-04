Роналду произнес "бисмиллях" перед пенальти? - ВИДЕО

4 Апреля 2026 11:49
Роналду произнес "бисмиллях" перед пенальти?

В социальных сетях обсуждают видео, на котором звезда мирового футбола Криштиану Роналду будто бы произносит басмалу перед реализацией пенальти в матче Саудовской Про-лиги против команды "Аль-Наджма". Встреча завершилась уверенной победой "Аль-Насра" со счетом 5:2, а сам Роналду забил дубль и довел общее количество голов в своей карьере до 967.

Как сообщает İdman.Biz, после матча в социальных сетях разгорелись жаркие споры вокруг видеозаписи 56-й минуты, когда португалец готовился к исполнению пенальти. Ряд пользователей сети выдвинул предположение, что перед ударом футболист произнес по-арабски фразу "бисмиллях" (во имя Аллаха)

В то же время значительная часть болельщиков настаивает на более прозаичном объяснении. По их мнению, Роналду произносил фразу на португальском Vais marcar, что переводится как "ты забьешь" или "я забью" — привычная установка, которую игрок дает себе перед важным моментом. Официальных комментариев со стороны самого Криштиану Роналду по поводу этих догадок не поступало.

Отметим, что это не первый подобный случай. Аналогичные утверждения распространялись после матча сборных Португалии и Чехии в 2024 году.

