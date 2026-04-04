"Спортинг" обыграл "Санта-Клару" в результативном матче

Футбольный клуб "Спортинг" одержал домашнюю победу над "Санта-Кларой" в матче 28-го тура чемпионата Португалии.

Как передает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Гости неожиданно вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Густаво Димараеша. Однако к середине первого тайма "Спортинг" сравнял счет - Педру Гонсалвеш реализовал пенальти.

До перерыва хозяева забили еще дважды: отличились Даниэл Браганса и Франсишку Тринкан, которому ассистировал Хидемаса Морита.

Во втором тайме "Санта-Клара" попыталась вернуться в игру - на 89-й минуте Гонсалу Пасьенса сократил отставание до минимума. Тем не менее в компенсированное время Рафаэл Нел установил окончательный счет - 4:2.

После этой победы "Спортинг" набрал 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а "Санта-Клара" с 28 баллами идет на 14-й позиции.