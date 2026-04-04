"Реал" сыграет с "Мальоркой" без Винисиуса

Мадридский "Реал" готовится к выездному матчу 30-го тура Ла Лиги против "Мальорки".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Marca, главный тренер команды Альваро Арбелоа планирует предоставить отдых Винисиусу Жуниору, который, как ожидается, не выйдет в стартовом составе.

При этом в основе может появиться Джуд Беллингем, восстановившийся после травмы. Англичанин имеет шанс впервые с января начать матч с первых минут.

Ожидаемый стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Лунин; Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейсен, Каррерас; Тчуамени, Камавинга, Гюлер, Беллингем; Браим Диас, Мбаппе.