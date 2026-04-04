Флик поддержал Ямаля после скандала

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал заявление Ламина Ямаля о поведении болельщиков сборной Испании.

Как передает İdman.Biz, ранее 18-летний футболист раскритиковал фанатов, скандировавших оскорбительные кричалки, связанные с мусульманами.

"Думаю, Ламин сделал фантастическое заявление. В футболе мы выступаем за инклюзивность. Это расстраивает. Есть идиоты, которые этого не понимают", - заявил Флик.

Немецкий специалист также подчеркнул важность борьбы с дискриминацией: "Пришло время задуматься и стать лучше. Не только в футболе, но и в жизни. Расизму нет места. Все хотят, чтобы их уважали - независимо от цвета кожи, расы или чего угодно".

Отметим, что в ближайшем матче "Барселона" сыграет на выезде против "Атлетико".