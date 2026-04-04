966-й и 967-й голы Роналду принесли победу "Аль-Насру" - ВИДЕО

"Ал-Наср" одержал уверенную победу над "Аль-Наджмой" в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает İdman.Biz, встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Счет в игре открыли гости - на 44-й минуте отличился Ракан Аль-Тулайхи. Однако еще до перерыва "Ал-Наср" перевернул ход встречи благодаря голам Абдуллы Аль-Хамдана и Садио Мане на 45+8-й и 45+9-й минутах. Во втором тайме Фелиппе Кардосо восстановил равновесие, но затем ключевую роль сыграл Криштиану Роналду.

Португалец реализовал пенальти на 56-й минуте, а на 73-й оформил дубль, доведя счет своих голов в карьере до 966 и 967. Окончательный результат установил Мане в компенсированное время - 5:2.

Отметим, что это был первый матч Роналду после восстановления от травмы бедра.

После 27 туров "Ал-Наср" с 70 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ал-Наджма" занимает последнее, 18-е место.