Роналду забил в первом матче после травмы

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился в первом матче после восстановления от травмы.

Как передает İdman.Biz, португалец забил с пенальти на 56-й минуте встречи с "Аль-Наджмой" в 27-м туре Про-Лиги Саудовской Аравии. Позже он оформил дубль, закрепив преимущество своей команды.

Матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 4:2.

Отметим, что этот гол стал для Роналду 966-м в профессиональной карьере.

Ранее, 28 февраля, форвард получил травму бедра в игре с "Аль-Фейхой" (3:1), после чего проходил лечение в Испании и вернулся в расположение клуба в конце марта.

В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.