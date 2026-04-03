Йоахим Лев прояснил ситуацию с Ганой перед ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о возможной работе в сборной Ганы.

Как передает İdman.Biz, немецкий специалист опроверг сообщения о переговорах с Ганской футбольной ассоциацией. "Никто из Ганы официально со мной не разговаривал", - заявил Лев в интервью Sky Sport.

Ранее ряд СМИ утверждал, что ганская сторона уже провела переговоры с 66-летним тренером и получила от него "искренний интерес" к работе. Эти сообщения появились после того, как сборная Ганы рассталась с главным тренером Отто Аддо после поражения от Германии со счетом 1:2.

Лев не работает с момента ухода из сборной Германии около пяти лет назад. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2014 года в Бразилии. При этом специалист ранее отмечал, что не завершил карьеру и готов рассмотреть интересные предложения: "Я не хочу уходить на пенсию, если появится вариант, который будет хорошей перспективой".

Сборная Ганы на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с командами Англии, Хорватии и Панамы. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.