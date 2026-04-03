Алиссон Бекер пропустит матчи ЛЧ против "ПСЖ"

Основной вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон Бекер не сможет помочь своей команде в предстоящих матчах Лиги чемпионов против французского "ПСЖ". Как сообщает İdman.Biz, об этом официально заявил главный тренер "красных" Арне Слот.

По словам специалиста, характер повреждения не позволит бразильцу вернуться в строй в ближайшее время. Ожидается, что восстановление голкипера завершится только к заключительным играм текущего сезона. "Мы рассчитываем увидеть Алиссона на поле лишь в самом финале кампании", — отметил Слот в ходе предматчевой пресс-конференции.

В отсутствие звездного бразильца место в воротах "Ливерпуля" в важнейших еврокубковых встречах займет Георгий Мамардашвили. Грузинский голкипер, присоединившийся к мерсисайдцам летом 2025 года после перехода из "Валенсии", станет основным выбором тренерского штаба на решающем отрезке турнира. "ПСЖ" и "Ливерпуль" встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, где надежная игра вратаря станет определяющим фактором для выхода в следующую стадию.