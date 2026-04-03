Евгений Куксевич вызвал 17 игроков на сбор футзальной сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич определил состав на учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация футзала Азербайджана.

С 5 по 7 апреля команда будет готовиться в Баку, после чего проведет матчи 9 и 11 апреля в Тбилиси против сборной Грузии, а 13 и 15 апреля в Актау сыграет с Казахстаном.

В состав вошли 17 футзалистов, включая трех вратарей. Команда будет тренироваться дважды в день в комплексе "Олимпик Стар".

Вратари:

Эмин Курдов, Ровшан Гусейнли (оба - "Араз-Нахчыван"), Джавад Мамедов ("Баку Файр")

Полевые игроки:

Нихад Исмайылов, Эмиль Гасанзаде, Тофик Алиев (все - "Нефтчи"), Тофик Микайылов, Октай Рустамли, Эльдар Зейналов, Новруз Казыханов, Мурад Гулузаде, Кянан Манафов, Фарид Аббасов (все - "Баку Файр"), Пюнхан Гасымзаде (U19), Адалят Алекперов, Ульви Алиев (оба - "Араз-Нахчыван"), Гудрат Гасымзаде ("Шуша")