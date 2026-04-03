Слот поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити" в Кубке Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится 4 апреля.

"Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем показать ту же игру, что и против "Галатасарая". Нам нужно быть такими же, потому что "Сити" показал всего через день после нашей игры с "Брайтоном", что мы все знали и что они показывали много раз в этом сезоне, когда выиграли Кубок лиги, насколько они хороши, сколько у них хороших игроков и какой у них отличный тренер. Это очень интересная игра, которую стоит ждать с нетерпением", — приводит слова Слота официальный сайт "Ливерпуля".