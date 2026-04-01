1 Апреля 2026
Фанаты "Тоттенхэма" осудили назначение Де Дзерби

1 Апреля 2026 02:14
Фанаты "Тоттенхэма" осудили назначение Де Дзерби

Объединение фанатов "Тоттенхэма" Tottenham Hotspur Supporters’ Trust осудило назначение Роберто Де Дзерби главным тренером клуба. Причиной называется выступление специалиста в защиту вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда после обвинений футболиста в совершении насилия над девушкой в 2022 году. Как сообщает İdman.Biz, в 2023-м обвинения сняли.

"Хотя мы признаем ограниченный круг тренеров с актуальным опытом работы в АПЛ и необходимость действовать незамедлительно, поскольку "Тоттенхэм" столкнулся с перспективой вылета, это назначение вызывает серьезные и далеко идущие опасения, многие болельщики обращались к нам, чтобы донести всю серьезность своих чувств. Мы напрямую поднимали эти вопросы клубу до объявления о назначении.

Клуб ранее заявлял о своей готовности противодействовать случаям насилия в отношении женщин и девочек, действовать честно и отстаивать свои ценности при возникновении подобных инцидентов. Комментарии Де Дзерби о Мэйсоне Гринвуде были ненужными, необдуманными и глубоко оскорбительными для значительного числа болельщиков и, несомненно, встревожили жертв насилия со стороны мужчин.

Мы считаем, что эти заявления создадут раскол среди болельщиков в то время, когда нам всем необходимо объединиться, чтобы поддержать команду. Вызывает беспокойство тот факт, что клуб поставил нас в такое положение именно тогда, когда команде больше всего нужны болельщики.

Клуб и Де Дзерби должны четко и недвусмысленно заявить, что поддерживают ценности клуба. Более того, заявления должны быть подкреплены реальными действиями, включая видимую и постоянную поддержку женских благотворительных организаций и организаций, борющихся с насилием в отношении женщин", – говорится в заявлении болельщиков, опубликованном The Touchline в социальной сети Х.

