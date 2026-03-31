31 Марта 2026
Де Дзерби станет главным тренером "Тоттенхэма"

31 Марта 2026 19:06
Де Дзерби станет главным тренером "Тоттенхэма"

Роберто Де Дзерби назначается главным тренером "Тоттенхэма". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

По имеющимся данным, ожидается подписание пятилетнего контракта со специалистом. Итальянский тренер ранее уже руководил клубом из Английской Премьер-лиги — "Брайтоном". Его последним местом работы был французский "Марсель", который он покинул в феврале 2026 года. Также Де Дзерби работал в "Шахтере", "Сассуоло", "Беневенто" и "Палермо".

Напомним, 29 марта "Тоттенхэм" попрощался с Игорем Тудором.

