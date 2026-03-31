В Иране определят судьбу чемпионата по футболу

Секретарь Организации профессиональной футбольной лиги Ирана Мохаммадреза Кешварифард внес ясность в слухи о судьбе национального футбольного первенства, приостановленного из-за текущей ситуации в стране.

Как сообщает İdman.Biz, на следующей неделе запланировано расширенное совещание в формате вебинара, в котором примут участие официальные лица Лиги, Федерации футбола и генеральные директора клубов Премьер-лиги. Основной темой обсуждения станет выбор провинций, способных принять матчи чемпионата в качестве нейтральных полей. Итоговое решение о возобновлении турнира будет принято Организацией лиги после согласования всех технических и операционных деталей с президентом Федерации футбола Мехди Таджем.

На предстоящем вебинаре с директорами клубов в качестве приоритетных площадок будут обсуждаться провинции Керман, Йезд, Хорасан-Резави, Мазендеран и Фарс. В Кермане и Сирджане стадионы клубов "Гол Гохар" и "Мес Керман" полностью соответствуют стандартам АФК, а Мешхед располагает одной из лучших арен страны — "Имам Реза".

Центральный регион Йезд и северные провинции на побережье Каспийского моря также считаются безопасными зонами для проведения матчей.

Окончательный список городов-хозяев утвердит президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж после консультаций с силами безопасности, при этом ключевым фактором станет способность отелей и тренировочных баз принять все 16 команд Премьер-лиги одновременно.

Напомним, что сезон 2025/2026 в Иране был официально приостановлен в конце февраля. В последние дни в социальных сетях активно обсуждается план переноса всех оставшихся игр в провинции, не затронутые военными действиями, чтобы завершить чемпионат в сжатые сроки. На данный момент лидирующие позиции в таблице занимают "Персеполис" и "Эстеглал", однако неопределенность с местом проведения матчей остается главным препятствием для возобновления соревнований.