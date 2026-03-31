В Лиге наций определятся последние участники Лиги C

Сегодня в Лиге наций УЕФА пройдут ответные стыковые матчи, по итогам которых определятся последние участники Лиги C.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Латвии встретится с Гибралтаром, а Люксембург сыграет против Мальты. Оба матча начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

Первые встречи завершились победами Латвии над Гибралтаром (1:0) и Люксембурга над Мальтой (2:0), что дает этим командам преимущество перед ответными играми.

Победитель пары Гибралтар - Латвия выступит во второй группе дивизиона C, а проигравший окажется в первой группе дивизиона D. В противостоянии Мальта - Люксембург победитель попадет в четвертую группу дивизиона C, проигравший - в первую группу дивизиона D.