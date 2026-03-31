Узбекистан обыграл Венесуэлу в серии пенальти

31 Марта 2026 02:32
15
Сборная Узбекистана одержала победу над Венесуэлой в товарищеском матче.

Как передает İdman.Biz, основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, после чего победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Фабио Каннаваро - 5:4.

В первом тайме хозяева были близки к голу: Ганиев пробил из выгодной позиции, однако мяч прошел рядом со штангой. После перерыва Узбекистан создал еще несколько опасных моментов, но реализовать их не сумел. В одном из эпизодов Шомуродов не смог поразить ворота с близкого расстояния.

До финального свистка счет так и не был открыт, а в серии пенальти узбекские футболисты оказались точнее соперника и добились победы.

İdman.Biz
