Фанаты Германии освистали своего игрока в матче с Ганой

Сборная Германии обыграла Гану в товарищеском матче со счетом 2:1.

Как передает İdman.Biz, встреча прошла в Штутгарте и завершилась победой команды Юлиана Нагельсманна благодаря голам Кая Хаверца (с пенальти) и Дениза Ундава.

Однако одним из самых обсуждаемых эпизодов стал выход на поле Лероя Сане. На 78-й минуте вингер появился на замену и был освистан болельщиками своей же команды.

Причины такой реакции до конца не ясны, однако в социальных сетях фанаты предполагают, что часть болельщиков сомневается в том, что Сане заслуживает места в составе сборной.

Отметим, что на клубном уровне 30-летний футболист выступает за "Галатасарай".