Кукурелья не исключил возвращения в "Барселону"

Защитник футбольного клуба "Челси" Марк Кукурелья заявил, что не исключает возвращения в "Барселону" в будущем.

Как передает İdman.Biz, испанский футболист отметил, что на данный момент сосредоточен на выступлениях в Англии, но допускает возможность камбэка.

"Испания - это всегда Испания. Всегда думаешь о возвращении, но сейчас я счастлив в Англии. Если такая возможность появится, будет сложно отказаться. Мне придется все хорошо обдумать", - заявил журналистам Кукурелья.

Отметим, что защитник является воспитанником "Барселоны", однако за основную команду каталонского клуба провел лишь один матч.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2028 года.