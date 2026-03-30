"Арсенал" нацелился на игрока "Реала"

Футбольный клуб "Арсенал" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Браиму Диасу.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб является главным претендентом на подписание марокканского футболиста.

Сообщается, что в преддверии летнего трансферного окна "Арсенал" рассматривает возможность усиления состава и видит в Диасе один из приоритетных вариантов.

При этом "Реал" готов рассмотреть предложения по игроку, если они будут соответствовать его рыночной оценке. Отмечается, что испанский клуб уже получил несколько запросов от команд английской Премьер-лиги.

Интерес к Диасу также проявляют "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые продолжают следить за развитием ситуации.