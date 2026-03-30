Футбольный клуб "Тоттенхэм" определился с новым главным тренером.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, лондонский клуб возглавит итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Сообщается, что стороны договорятся о контракте сроком на пять лет, а в настоящее время ведется работа по формированию тренерского штаба.

Ранее Де Дзерби уже работал в английской Премьер-лиге, где тренировал "Брайтон". Последним местом его работы был французский "Марсель", который он покинул в феврале 2026 года. Также специалист возглавлял "Шахтер", "Сассуоло", "Беневенто" и "Палермо".

Напомним, что 29 марта "Тоттенхэм" уволил главного тренера Игора Тудора. В текущем сезоне это уже третья смена наставника после ухода Томаса Франка и Ангелоса Постекоглу.