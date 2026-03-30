Европейские топ-клубы нацелились на Феррана Торреса

30 Марта 2026 10:42
Европейские топ-клубы нацелились на Феррана Торреса

Нападающий испанской "Барселоны" Ферран Торрес оказался в центре внимания ведущих футбольных клубов Европы. Высокий спрос на 26-летнего воспитанника "Валенсии" обусловлен его универсальностью в атаке и успешными выступлениями в текущем сезоне Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, мадридский "Атлетико" рассматривает Торреса как потенциальную замену Антуану Гризманну. В то же время миланский "Интер" изучает возможность включения испанца в сделку по обмену на защитника Алессандро Бастони. Наиболее предметный интерес проявляют представители английской Премьер-лиги — "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" уже начали пристально следить за игроком для усиления своей атакующей линии.

Опыт выступлений за "Манчестер Сити" делает возвращение Торреса в Англию наиболее вероятным сценарием, так как футболист уже адаптирован к скоростям и стилю британского футбола. Учитывая текущую финансовую ситуацию "Барселоны", руководство каталонского клуба может санкционировать трансфер при поступлении выгодного предложения.

Новости по теме

Дешам жестко отреагировал на грубую игру против Олисе
11:46
Мировой футбол

Дешам жестко отреагировал на грубую игру против Олисе

Специалист отметил, что такая грубость недопустима
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер болельщиков с Жанной д'Арк
10:57
Мировой футбол

УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер болельщиков с Жанной д'Арк

Французский клуб выплатит более 82 тысяч евро
Бывший тренер "Марселя" Де Дзерби может возглавить "Тоттенхэм" — СМИ
09:10
Мировой футбол

Бывший тренер "Марселя" Де Дзерби может возглавить "Тоттенхэм" — СМИ

Лондонский клуб готов предложить Де Дзерби долгосрочный контракт
Анчелотти: "Модрич находится в замечательной физической и психологической форме"
07:14
Мировой футбол

Анчелотти: "Модрич находится в замечательной физической и психологической форме"

В сезоне-2025/2026 полузащитник "Милана" провел 32 матча во всех турнирах
Якоб Неэструп уволен с поста главного тренера "Копенгагена"
03:22
Мировой футбол

Якоб Неэструп уволен с поста главного тренера "Копенгагена"

Неэструп возглавлял "Копенгаген" с 2022 года и становился с командой чемпионом Дании
Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных
01:28
Мировой футбол

Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных

На данный момент "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей