Европейские топ-клубы нацелились на Феррана Торреса

Нападающий испанской "Барселоны" Ферран Торрес оказался в центре внимания ведущих футбольных клубов Европы. Высокий спрос на 26-летнего воспитанника "Валенсии" обусловлен его универсальностью в атаке и успешными выступлениями в текущем сезоне Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, мадридский "Атлетико" рассматривает Торреса как потенциальную замену Антуану Гризманну. В то же время миланский "Интер" изучает возможность включения испанца в сделку по обмену на защитника Алессандро Бастони. Наиболее предметный интерес проявляют представители английской Премьер-лиги — "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" уже начали пристально следить за игроком для усиления своей атакующей линии.

Опыт выступлений за "Манчестер Сити" делает возвращение Торреса в Англию наиболее вероятным сценарием, так как футболист уже адаптирован к скоростям и стилю британского футбола. Учитывая текущую финансовую ситуацию "Барселоны", руководство каталонского клуба может санкционировать трансфер при поступлении выгодного предложения.