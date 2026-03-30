Якоб Неэструп уволен с поста главного тренера "Копенгагена"

"Копенгаген" на официальном сайте объявил об увольнении Якоба Неэструпа с поста главного тренера команды.

"У нас состоялся хороший и честный диалог о ситуации, и мы полностью согласны с выводом: мы подошли к концу пути плодотворного сотрудничества, и "Копенгаген" нуждается в новом главном тренере. Мы занимаем восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, поэтому до реализации наших спортивных амбиций нам еще очень далеко.

Сегодня мы прощаемся не с кем попало, и это трудное решение — расстаться, даже если оно правильное. Это не прощание, ведь Неэс — один из нас, и он оставил огромный след в истории "Копенгагена". Мы все очень благодарны ему за его преданность и самоотверженность клубу", — приводит слова председателя компании Parken Sport & Entertainment, владеющей клубом, Хенрика Мегельмозе официальный сайт "львов".

Неэструп возглавлял "Копенгаген" с 2022 года и становился с командой чемпионом Дании, а также брал Кубок страны. Эти же трофеи ранее он завоевал со столичной командой и в качестве игрока.