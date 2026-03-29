80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии

29 Марта 2026 21:20
Главный тренер сборной Румынии 80-летний Мирча Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила Федерация футбола Румынии.

Отмечается, что самочувствие тренера ухудшилось во время технического совещания, предшествовавшего последней тренировке перед отъездом сборной в Словакию.

"Первые меры помощи немедленно приняли члены медицинского штаба национальной команды, которые оказали ему первую помощь на месте. После вызова в службу экстренной помощи 112 две бригады SMURD срочно выехали на тренировочную базу. Благодаря оперативному вмешательству медицинского персонала состояние тренера было быстро стабилизировано", - говорится в сообщении.

По данным федерации, в настоящее время состояние тренера стабильное, однако в соответствии с медицинскими протоколами и для устранения любого риска Луческу доставлен в больницу в столице "для тщательного обследования и специализированного наблюдения".

