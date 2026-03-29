В "Барселоне" назвали две причины недовольства травмой Рафиньи

В "Барселоне" назвали две причины возмущения после травмы крайнего нападающего Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Разочарование вызвано чрезмерно напряженным графиком для игроков и плотностью календаря. В клубе не понимают, зачем нужен перерыв на международные матчи, когда до конца клубных соревнований осталось всего два месяца. Вторая причина недовольства — матч между Бразилией и Францией в США, при том что большинство игроков этих сборных представляют европейские клубы. Однако матч проходил в Бостоне.

При этом в клубе не выражают негативной реакции в адрес игрока, а также главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

В пятницу, 27 марта, "Барселона" сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчеркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.